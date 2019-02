Mit diesem Look macht Neu-Mama Bibi Claßen (26) doch glatt Kylie Jenner (21) Konkurrenz! Erst vor wenigen Monaten brachte die YouTuberin ihr erstes Kind mit Ehemann Julian (25) zur Welt. Seither dreht sich im Leben des Netz-Sternchens alles um ihren kleinen Sohnemann. Doch Bibi vergisst bei dem ganzen Familien-Trubel auch nicht, auf sich selbst zu achten, wie ein neuer Schnappschuss beweist: So cool stylte sich die 26-Jährige für einen Spaziergang mit ihrem Söhnchen!

Zwei neue Instagram-Schnappschüsse der erfolgreichen Influencerin zeigen Bibi jetzt in einem besonders lässigen Alltags-Outfit: Zum Spazierengehen mit ihrem Wonneproppen wählte Bibi eine extravagante Kombination aus Trainingshose und Jacke in Knall-Orange! Unter dem Zipper-Oberteil trug die Beauty-Bloggerin ein schwarzes Crop-Top, das ihren schon wieder ziemlich definierten After-Baby-Bauch in Szene setzte. Dazu kombinierte sie eine lässige Sonnenbrille und schwarze Boots – ein Look, den so auch sicher die Mama von Stormi Webster (1) tragen würde.

Die jüngste Mama des Kardashians-Clans steht nach der Geburt ihres Sonnenscheins ebenfalls auf neonfarbene Zweiteiler. Ob sich Bibi wohl ein bisschen von der 21-jährigen US-Unternehmerin inspirieren ließ? Ihren Fans gefällt der Style jedenfalls richtig gut. Nur schade, dass Bianca ihren Followern nicht verrät, wo sie diese ungewöhnlichen Kleidungsstücke erstanden hat.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn im Kinderwagen

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, stylishe Mama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de