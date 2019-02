Christos Christodoulou (24) speckte in nur einem Jahr satte 75 Kilo ab – den Startschuss dafür lieferte seine Teilnahme bei The Biggest Loser! Seinen Erfolg verdankt der leidenschaftliche Musiker vor allem seinem Trainer Ramin Abtin (46), der seinen Schützling nicht nur während der TV-Show begleitete. Auch nach den Dreharbeiten stand der Fitnesscoach Christos mit Rat und Tat zur Seite – und dafür ist er ihm unglaublich dankbar.

"Vom Trainer zum Freund", schreibt der 24-Jährige auf Instagram und schwelgt in Erinnerungen: "Wenn ich die Folgen wieder anschaue, merke ich einfach, wie wichtig es ist, einen Mentor zu haben." Ramin sei es gewesen, der ihm den Mut und die Kraft gab, in ein neues Leben zu starten. "Zeig den Leuten da draußen, aus welchem Holz du geschnitzt bist und denk dran, ein Champion findet immer einen Weg, ich glaube an dich", schallen noch heute immer wieder seine damaligen Worte durch Christos' Kopf. "Deine Sätze werde ich nie vergessen. Wir haben zusammen gelacht, du hast mich aufgefangen, als ich emotional am Ende war und wir haben gefeiert", fasste er schließlich zusammen.

Auch die aktuelle Staffel zeigt, wie nah sich Coaches und Kandidaten stehen. Nachdem sich Team Pink-Mitglied Flo Sportskanone Mareike Spaleck anvertraute, er habe noch nie das Gefühl von Akzeptanz gespürt, fühlte die Ernährungsexpertin äußerst emotional mit dem 24-Jährigen mit: "Ich muss dir sagen: Ich bin stolz auf dich. Deine Konsequenz, wie du die Trainings durchziehst – ich bin riesig stolz auf dich!"

„The Biggest Loser“ – immer sonntags, um 17:45 Uhr in SAT.1.

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou im Dezember 2018

SAT.1 Christos und Coach Ramin bei "The Biggest Loser"

SAT.1 / Enrique Cano Mareike Spalleck und Team Pink bei "The Biggest Loser"

