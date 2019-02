Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) haben im vergangenen Jahr geheiratet – und schon Mitte April 2019 soll ihr erstes Kind zur Welt kommen. Wann der genaue Geburtstermin ist, welches Geschlecht das Baby hat oder wie der royale Nachwuchs heißen soll, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis der königlichen Familie. Allerdings ist eins sicher: Prinz Charles' (70) viertes Enkelkind wird ihn wohl genauso nennen wie die anderen drei Kids.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex erleben gerade eine aufregende Zeit in ihrem Leben. Erst die Traumhochzeit, nun wartet die Welt gespannt auf ihren Nachwuchs. Meghan ist hochschwanger, Baby Sussex soll Mitte April das Licht der Welt erblicken. Für Prinz Charles wird der royale Sprössling bereits sein viertes Enkelkind sein, und so ist er in seiner Rolle als Großvater bereits geübt. Die Kinder von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) haben sogar einen süßen Kosenamen für ihren Opa: Sie nennen Charles liebevoll "Großvater Wales". Diesen süßen Spitznamen wird wohl auch der Wonneproppen von Meghan und Harry übernehmen. Charles findet es wichtig, eine Beziehung zu seinen Enkeln zu haben und betont laut der britischen Zeitschrift HELLO!: "Es ist sehr wichtig eine Bindung aufzubauen, solange sie jung sind."

Auch für die Queen (92) haben die Kids natürlich einen zuckersüßen Kosenamen. Den hatte Herzogin Kate 2016 in einem TV-Interview ausgeplaudert: So nennt Prinz George seine Uroma "Gan-Gan".

WENN.com Prinz Charles, britischer Thronfolger

Anzeige

MEGA Die königliche Familie um Prinz Charles

Anzeige

Chris Jackson / Staff / Getty Images George, William und die Queen

Anzeige

Was haltet ihr von Prinz Charles` Spitznamen? Einfach goldig! Meinen Geschmack trifft es nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de