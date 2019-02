Ob sich Pietro (26) und Sarah Lombardi (26) das vor zweieinhalb Jahren hätten vorstellen können? Nach der Trennung der ehemaligen DSDS-Kandidaten im Oktober 2016 hatte es zwischen den beiden anfangs nach einem drohenden Rosenkrieg ausgesehen. Mittlerweile haben sich die Wogen aber zum Glück geglättet – und sogar noch mehr als das: Pietro und Sarah verbindet heute eine ganz besondere Freundschaft.

Nachdem der 26-Jährige seiner Verflossenen bereits für ihre Dancing on Ice-Teilnahme seine Unterstützung ausgesprochen hatte, fand der Musiker nun in einem Interview mit RTL erneut süße Worte für seine Noch-Ehefrau: "Nur ich verstehe sie und sie versteht mich, glaube ich. Weil wir uns ohne zu reden... wir kennen uns einfach." Auch wenn er und Sarah kein Liebespaar mehr sind, sei ihre Beziehung zueinander heute immer noch ganz besonderer Natur – und das nicht nur wegen ihres gemeinsamen Söhnchens Alessio (3). "Wir sind cool. Beste Kumpels. Fast. Nicht beste, aber gute!", sagte der Sänger lächelnd.

Während Sarah inzwischen mit Roberto bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hat, geht Pietro weiterhin als Single durch die Welt. Womöglich sei er noch gar nicht fähig, eine neue Liebe in sein Leben zu lassen: "Natürlich habe ich Frauen kennengelernt, aber immer in dem Moment, wo ich gesagt habe: ’Ok, jetzt könnte man den Schritt wagen [...], sich näher kennenzulernen’, ist so eine Schutzwand gekommen." Damit widersprach Pietro erneut auch den jüngsten Spekulationen über eine angebliche Liaison mit der Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer (20).

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch-Awards

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

