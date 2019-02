Zwischen Sophia Vegas (31) und Djamila Rowe (51) fliegen weiterhin die Fetzen! Nur kurz nachdem die Blondine Anfang Februar zum ersten Mal Mama geworden war, sah sich der Reality-TV-Star fieser Kritik an ihrem Mama-Sein ausgesetzt: Fernseh-Kollegin Djamila hatte Sophia wegen ihrer Entscheidung, eine Nanny zu beschäftigen und nicht zu stillen, hart angegriffen und ihre Tochter als "Prestige-Baby" bezeichnet. Sophia wehrte sich ihrerseits gegen die Behauptungen. Jetzt geht der Beef in eine neue Runde – denn die Neu-Mama vermutet hinter Djamilas Diss selbstsüchtige Absichten!

Im Interview mit RTL äußerte die 31-Jährige Vermutungen für den Grund der Anfeindung der Berlinerin – denn angeblich weiß die Wahl-Amerikanerin um die missliche Lage der Skandalnudel: "Braucht die schon wieder Geld oder was ist das Problem?" Ihre Mutmaßungen erklärte Sophia anhand einer früheren Begegnung: "Wir waren mal beim Essen und dann kam sie dazu und sagte, dass sie finanzielle Geldprobleme hat!" Djamila habe damals zudem erzählt, sie sei mit ihrem eigenen Kind überfordert gewesen – ein Grund mehr für Sophias Unverständnis: "Also ich denke, sie sollte vielleicht mal vor ihrer eigenen Haustüre kehren [...] Ich habe einfach nur Mitleid mit ihr!"

Dass die gelernte Visagistin sie in aller Öffentlichkeit runtermacht, war für die Ex von Bert Wollersheim (67) zunächst eine große Überraschung – schließlich habe Djamila ihr noch während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt via Social Media zum Babyglück gratuliert.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Töchterchen Amanda

AEDT/WENN.com Djamila Rowe, deutsches Erotikmodel

Rodin Eckenroth/Getty Images Sophia Vegas auf einem Event im März 2018

