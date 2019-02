Was steckt hinter dieser außergewöhnlichen Kombination? In den vergangenen Tagen befand sich Model Alessandra Meyer-Wölden (35) im Florida-Urlaub. Von dort versorgte die Fünffachmama ihre Fans im Netz fleißig mit Eindrücken von ihrem paradiesischen Trip. Auch ihr Aufeinandertreffen mit Ex-Bachelor Daniel Völz (33) in der Stadt Sarasota teilte sie jetzt mit ihren Followern – und deutete dabei an, dass sie sich bereits seit der Kindheit kennen! Doch wie kommt es, dass Sandy und Daniel alte Freunde sind?

Unter einem gemeinsamen Grinse-Foto von sich und Daniel löste Sandy das Rätsel nun auf: "Wenn man in Sarasota gute alte Schulfreunde trifft, sieht das so aus", erklärte die Beauty via Instagram. "Was hatten wir für ein Glück [...] an diesem wunderschönen Fleck der Erde aufzuwachsen", offenbarte Sandy weiter, die im Teenageralter mit ihrer Familie nach Florida gezogen war. Auch Daniel lebt beinahe schon sein ganzes Leben in den Vereinigten Staaten – hat aber einen Zweitwohnsitz in Berlin.

Auch Daniel postete das Pic auf seinem Instagram-Kanal. "Alte Freunde sind die besten! Gut so, weil wir werden immer älter", witzelte er in der dazugehörigen Bildunterschrift. Wusstet ihr, dass die beiden alte Schulkameraden sind? Stimmt ab!

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden in Florida, Februar 2019

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden in Florida, Januar 2019

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

