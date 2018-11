Auch Vollblut-Mami Sandy Meyer-Wölden (35) gönnt sich mal eine kleine Verschnaufpause von ihrem stressigen Alltag! Das turbulente Familienleben mit fünf Kindern zu managen fällt auch der Powerfrau nicht immer leicht und bringt sie hin und wieder an ihre Grenzen. Umso mehr genießt sie es, wenn sie sich mal eine kurze Auszeit von dem ganzen Stress nehmen kann. Bei einem Event in Miami legte die Zumba-Trainerin nun einen echten Wow-Auftritt hin.

Am vergangenen Samstag postete Sandy auf Instagram ein Foto ihres kinderfreien Abends und sah einfach atemberaubend aus. Für ein Lounge-Event des Schmuck-Labels Cartier hatte sich die 35-Jährige ordentlich in Schale geworfen: In einem schwarzen Spitzenkleid posierte sie strahlend für die Kamera. "Mamis freier Samstagabend", kommentierte sie den Schnappschuss und versah den Beitrag außerdem mit einem Herz-Emoji.

Ihre rund 141.000 Follower waren bei diesem Anblick hin und weg und überhäuften die gebürtige Münchnerin mit Komplimenten. "Wunderschöne, attraktive und charmante junge Dame – meine Verehrung" oder "Du siehst toll aus, immer wieder sehr schön anzuschauen", schwärmten die User in den Kommentaren.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden neben Wäschekörben

WENN.com Alessandra Meyer-Wölden im Fitnessstudio

Andreas Rentz/Getty Images Alessandra Meyer-Wölden bei einem Event in Köln

