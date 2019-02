Neue Wunderdiät? Erst wenige Monate ist es her, dass Kylie Jenner (21) penibel auf ihre Ernährung achtete. So sollen schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter ganze 23 Schwangerschaftskilos in Rekordgeschwindigkeit gepurzelt sein. Ihr Diät-Geheimnis damals: viel Gemüse, Fisch und Huhn, außerdem noch jede Menge Sport. In kürzester Zeit startete sie wieder voll mit dem Training durch. Doch jetzt hat Kylie scheinbar wieder ihre Ernährung umgestellt – mit dem neuen Ziel, ihre Schuppenflechte zu bekämpfen!

Low Carb & Co. waren gestern – das neue Wundermittel für schöne Haut und einen gesunden Körper heißt Sellerie. Bereits viele Stars schwören drauf. Auch Kylie, die ihren Followern erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story demonstrierte, wie einfach die Zubereitung ist, scheint nun endgültig dem Sellerie-Wahn verfallen zu sein. Jeden Morgen gönnt sich die 21-Jährige einen frisch gepressten Selleriesaft, wie die Daily Mail berichtet. Allerdings wolle sie damit nicht abnehmen, es ginge ihr einzig und allein um ihre Gesundheit. Insbesondere möchte die Jungunternehmerin, wie auch ihre große Schwester, ihre Schuppenflechte damit in den Griff bekommen.

Kim (38) hatte ihren Fans bereits vor ein paar Wochen von dem Wundermittel berichtet – und Kylie scheinbar direkt auf den Geschmack gebracht. Nach ihrem Selleriesaft verzichtet die 21-Jährige nämlich 30 Minuten lang auf ihr Frühstück. Das soll nicht nur ihre Verdauung fördern, sondern ihr zudem dabei helfen, ihre Hauterkrankung wieder in den Griff zu bekommen.

