Kim Kardashian (38) geht in den sozialen Netzwerken ziemlich offen mit ihrer Schuppenflechte um. In der Vergangenheit hat sie schon des Öfteren ganz uneitel Fotos von den trockenen roten Hautstellen gepostet. Dabei beweist der Reality-Star sogar immer wieder Humor und betitelt die Schnappschüsse mit witzigen und nicht ganz ernst gemeinten Kommentaren. In einem Interview sprach die 38-Jährige jetzt über ihre Krankheit und verriet ihren absoluten Anti-Schuppenflechte-Trick.

Im Gespräch mit ihrem Make-up-Artist Mario Dedivanovic und Extra-Reporterin Renee Bargh erzählte Kim, dass sie jeden Morgen Selleriesaft trinkt, um ihre entzündete Haut zu behandeln. Auf die Idee habe sie das Buch “The Medical Medium” von Anthony William gebracht. Der Autor hat in den sozialen Medien einen Hype um Selleriesaft und seine vermeintliche Heilkraft ausgelöst. Anthony behauptet von sich, mit übernatürlichen Wesen zu kommunizieren, seine Heilmethoden gelten aus medizinischer Sicht als umstritten – Kim scheint ihm dennoch zu vertrauen.

Der Keeping up with the Kardashians-Star vertraut aber noch auf viel mehr! Sie verriet ganz nebenbei den ultimativen Tipp in puncto Kindererziehung: eine gute Portion Schlaf. “Ich schlafe viel, das ist mein Ding.” Kim ist bereits Mutter von drei Kids. Sie und ihr Ehemann Kanye West (41) erwarten bald ein viertes Kind, das eine Leihmutter für sie austrägt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kim Kardashian

Instagram / Kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

