Michael Jackson (✝50) war wohl die Musikikone der Neunzigerjahre. Er ersang sich Dutzende Platin-Schallplatten, wurde weltweit für seine Lieder und Alben ausgezeichnet. Privat lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 2009 auf der legendären Neverland-Ranch in Kalifornien – unter anderem mit seinem Schimpansen Bubbles. Dort soll der haarige Mitbewohner in einer Krippe geschlafen und Seite an Seite mit dem Musiker gelebt haben. Doch nun kommt ans Licht: Der Menschenaffe hatte angeblich versucht, sich das Leben zu nehmen.

Es war im Jahr 2003, als Michael wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht stand. Damals habe sein Lieblingshaustier versucht, Selbstmord zu begehen, berichtete The Times of India zu der Zeit. Der Schimpanse wäre demnach sofort in eine Klinik gekommen. Weitere Details sind dazu nicht bekannt. Lediglich Vorwürfe von Jack Gordon, dem Ehemann von Michaels Schwester La Toya (62), stehen im Raum. "Ich sah Michael, wie er Bubbles ins Gesicht schlug, ihn in die Magengrube trat", soll er laut der britischen Zeitung Mirror gesagt haben.

Heute ist Bubbles 35 Jahre alt und lebt im Centre for Great Apes in Wauchula im US-Bundesstaat Florida. Michael hatte den Schimpansen in den Achtzigern von einem Tiertrainer gekauft – Bubbles sei jedoch im Laufe der Jahre aggressiver geworden.

Carlo Allegri Michael Jackson

Everett Collection, Inc. / ActionPress Michael Jackson mit einem Affen

AFP / Getty Images Michael Jackson bei einem Konzert in Großbritannien 1992

