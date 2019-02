Kate Upton (26) präsentiert sich in ihrer neuen Mutterrolle bislang sehr locker: Sie hatte kein schlechtes Gewissen, nach der Geburt an Weihnachten nicht auf ihre Linie zu achten und gönnte sich im Flieger vor Kurzem trotz Stillzeit ein Glas Wein. Und nun zeigte das Model kurz vor dem Date am Valentinstag mit Ehemann Justin Verlander (35) etwas, das eben auch zum Mamasein dazu gehört: Kate fotografierte sich beim Abpumpen für die nächste Mahlzeit von Tochter Genevieve.

"Valentinstags-Abendessen-Vorspiel", betitelte Kate das Instagram-Bild von sich beim Abpumpen der Muttermilch. Sie fügt den Hashtag #JustKeepPumpin (zu Deutsch: einfach weiter pumpen) hinzu. Auf dem Schnappschuss sieht man die 26-Jährige, wie sie ihr Oberteil hochzieht und eine Milchpumpe ansetzt. Am Ende des Abends war allerdings noch Zeit für ein Selfie von Kate und ihrem Date. "Für immer mein Valentin", schrieb sie unter ein Foto von sich und Justin. Die beiden hatten 2017 geheiratet und ein Jahr später ihr erstes gemeinsames Kind bekommen.

Im Gespräch mit Extra im Januar 2019 erzählte Kate von der Namensfindung ihrer kleinen Prinzessin: "Justin hatte ganz schön Probleme, sich auf einen Namen festzulegen. Ich habe ihn damit mehr oder weniger allein gelassen." Die Schauspielerin betonte weiter: "Er wusste, dass Genevieve mein Favorit war, also habe ich ihm den Papierkram überlassen. Ich sagte zu ihm: 'Ich kann damit im Moment nicht umgehen.'"

Yamamay/MEGA Kate Upton, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / kateupton Justin Verlander und Kate Upton am Valentinstag 2019

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Breitling Kate Upton und Justin Verlander beim Breitling Legendary Roadshow Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de