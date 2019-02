Die Fashion-Welt ist in Trauer: Mit Karl Lagerfeld (✝85) ist einer der berühmtesten Modeschöpfer der Welt am Dienstag verstorben. Französischen Medien zufolge wurde der Designer wegen eines gesundheitlichen Notfalls am Abend zuvor in ein Pariser Krankenhaus gebracht – eine Meldung, die nur knapp einen Monat nach seinem Fehlen auf der Paris Fashion Week kommt. Kurz, bevor sein Tod bekannt wurde, erschien noch ein Posting auf seinem Online-Auftritt.

Der Instagram-Kanal des 85-Jährigen ist im Gegensatz zu vielen anderen Promi-Accounts rein geschäftlicher Natur: Statt Einblicke in Karls Alltag zu gewähren, werden hier Kollektionen, It-Pieces und Aufnahmen von Shootings veröffentlicht. Auch der letzte Beitrag, der am Dienstagmittag geteilt wurde, beschäftigt sich mit Lagerfelds Schöpfungen. "Eine gepunktete Tasche trifft immer den richtigen Punkt", steht neben einer bewegten Abbildung von zwei Clutches in den Farben Schwarz, Weiß und Rot, die etwa eine Stunde vor der Todesnachricht online ging.

Ein offizielles Statement zum Tod der Fashion-Legende gibt es noch nicht. Nach Bekanntwerden der schockierenden Nachricht häuften sich unter dem aktuellen Posting die Trauerbekundungen. "Auf Wiedersehen, Mister Chanel. Auf Wiedersehen, Mister Fendi. Auf Wiedersehen, Mister Fashion. Die Modeindustrie wird Sie so sehr vermissen", schrieb ein Fan unter den Beitrag und spielte so auf die Modehäuser an, in denen der gebürtige Hamburger als Kreativ-Direktor tätig war.

Getty Images Karl Lagerfeld im Dezember 2017

Getty Images Modeschöpfer Karl Lagerfeld, Juni 2018

Getty Images Karl Lagerfeld mit seinem Neffen Hudson Kroenig bei der Chanel Cruise Show 2017/2018 in Paris

