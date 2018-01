"Ich liebe den Song 'Pizza Girl', den wir für unsere TV-Show machten, gar nicht mehr! Ich dachte daran zurück und hörte ihn nochmal an und dachte mir 'Ich mag es nicht!'", offenbarte der 25-Jährige gegenüber Us Weekly. "Nicht weil es mir peinlich ist oder so, aber ich schäme mich etwas für meine fehlende Kreativität beim Songwriting. Denn sie sagten zu mir: 'Weißt du, du musst einen Song darüber schreiben, wie du dich in das Pizza-Mädchen verliebt hast und deshalb jeden Tag Pizza ist.' Und das war es dann auch. Ich verliebte mich in ein Pizza-Girl und nun esse ich Pizza jeden Tag. Es reimt sich nicht mal und es ist haargenau das, worüber sie mich baten, zu schreiben."