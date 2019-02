Jenna Dewan (38) macht Ernst im Vergnügungspark! Seit Ende letzten Jahres ist die 38-Jährige mit Schauspielkollege Steve Kazee (43) zusammen. Die neue Liebe kam nach ihrem überraschenden Eheaus mit Hollywood-Beau Channing Tatum (38), mit dem sie neun Jahre verheiratet war und die gemeinsame Tochter Everly (5) hat. Mit Steve wird es derweil offensichtlich ernster: Jenna wurde mit ihm und Everly beim Ausflug ins Disneyland gesichtet.

Für den großen Tag im Vergnügungspark durfte Everly sich in ein Feenkostüm schmeißen. Mama Jenna trug irgendwann die Flügel und ihr Neuer schob den Kinderwagen. Steve bewies Papa-Potenzial beim gemeinsamen Ausflug ins Disneyland. Die drei hatten laut TMZ eine tolle Zeit, haben rumgealbert und die neue Family-Situation total selbstverständlich genommen.

Ob Channing da wohl neidisch ist? Keineswegs! Laut dem Online-Portal seien der Schauspieler und seine Ex-Frau weiterhin eine Familie. Sie würden auch zu dritt immer noch viel zusammen unternehmen. So posierten sie gemeinsam an Halloween für Selfies, als sie mit Everly auf Süßes-oder-Saures-Tour gingen. Jenna und Channing hätten sich zudem auch in Liebe getrennt, gaben sie im April 2018 bekannt. Das scheint bis heute der Fall zu sein.

Marksman / Snorlax / MEGA Jenna Dewan, Februar 2019

Marksman / Snorlax / MEGA Steve Kazee, Everly Tatum und Jenna Dewan in Disneyland

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

