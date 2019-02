Bitte (nicht) lächeln! Kim Kardashian (38) ist permanent dem Blitzlichtgewitter ausgesetzt. Der Reality-Star sorgt deshalb mit teuren Behandlungen und Co. für ein makelloses Erscheinungsbild. Der Vergleich zwischen älteren und aktuellen Bildern der 38-Jährigen macht besonders einen großen Unterschied deutlich: Kim lächelt nicht mehr so oft wie früher! Der Grund dahinter ist jedoch ziemlich traurig und entspringt einem traumatischen Erlebnis, das der TV-Star durchmachen musste.

Kim ist es durch ihr Promi-Leben gewöhnt, ständig von der Kamera begleitet zu werden. Teure Crèmes, Schönheits-Behandlungen und ein Besuch beim Beauty-Doc stehen deshalb regelmäßig auf dem Plan. Als Kim bei "The Master Class" von Make-up-Profi Mario Dedivanovic in L.A. von einem Fan gefragt wird, weshalb ihre Haut so glatt sei, antwortet sie: "Ich lächle nicht." Das ist laut Kim das Geheimrezept gegen Fältchen, wie People berichtet. Ihre Gründe, nicht mehr in die Kameras zu lächeln, gehen jedoch viel tiefer. Als die Ehefrau von Kanye West (41) mit Tochter North schwanger war, litt sie an Präeklampsie. Die Schwangerschaftsvergiftung war nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Belastung für die werdende Mutter: Viele machten sich über die damit einhergehenden Schwangerschafts-Schwellungen lustig.

Laut einem Interview mit der Zeitschrift C Magazine, soll Kim dadurch ihr Lächeln verloren haben. "Ich wollte nicht mehr das Mädchen sein, welches für jedes Bild lacht. Das veränderte meine Stimmung, wer ich war und schließlich meine Persönlichkeit", so Kim über ihr Lächel-Aus.

Dominik Bindl/Getty Images Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York, Dezember 2018

Getty Images Kim Kardashian bei einem Event in New York

Getty Images Kim Kardashian in Los Angeles 2018

