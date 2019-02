Nimmt Jordyn Woods (21) das aktuelle Drama nur mit einem Schulterzucken hin? Seit Dienstagabend ist die BFF von Kylie Jenner (21) in aller Munde: Sie soll sich mit Tristan Thompson (27) vergnügt haben – bis dato noch der Partner von Khloe Kardashian (34). Zwischen der Jeans-Designerin und dem Basketballer ist nach diesen Enthüllungen nun offiziell alles aus. Er selbst meldete sich bereits kurz zu Wort, um die Vorwürfe abzustreiten. Nun gibt es auch das erste Lebenszeichen von Jordyn, seit die Fremdgeh-Story um die Welt gegangen ist.

Gleich zwei Twitter-Beiträge der 21-Jährigen sorgen aktuell für Wirbel. In der Nacht, in der sie Tristan verführt haben soll, postete sie: "Ich könnte dich lieben und dich trotzdem verdammt noch mal abschießen." Ihr erstes Statement nach Bekanntwerden der Geschichte fiel deutlich kürzer aus. Einen Verweis auf einen Artikel mit dem Titel "Jordyn Woods weiß, dass ihr über sie reden könntet und es kümmert sie nicht" teilte sie am Mittwoch mit einem achselzuckenden Emoji und dem Kommentar "lol". Kann Kylies beste Freundin über die Anschuldigungen also nur laut lachen?

In dem verlinkten StyleCaster-Interview erzählte Jordyn, sie checke morgens immer wieder den neuesten Gossip – auch über sich selbst. Dabei kommentiere sie Gerüchte allerdings nie, um keine weitere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. "Aber wenn es etwas gibt, dass es wert wäre, angesprochen zu werden, würde ich es definitiv tun", führte sie in dem kürzlich geführten Gespräch aus.

MEGA Tristan Thompson, Basketballer

Anzeige

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner in Hollywood

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de