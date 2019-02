Harald Elsenbasts (58) Herzinfarkt hat Silvia Wollny (54) schwer zugesetzt. Im vergangenen Oktober musste der Partner der Reality-Darstellerin in eine Klinik eingeliefert werden. Nachdem sein Zustand sich zunächst besserte, wurde er kurz vor Weihnachten dann erneut eingewiesen. Haralds besorgniserregende Gesundheitsprobleme weckte in der Elffachmama nun ein dringendes Anliegen: Silvias Kinder sollen jetzt mehr Sport machen, damit sie nicht auch irgendwann eine Attacke am Herzen erleiden!

In der aktuellen Folge von Die Wollnys kam der 54-Jährigen die zündende Idee: Ein Laufband für die eigenen vier Wände muss her, das Harald dann später auch in seiner Reha benutzen kann! Auch ihr Nachwuchs soll Gebrauch von dem Fitnessgerät machen: "Ich möchte es mit dem Sport und der Ernährungsumstellung so machen, dass so etwas nicht mehr passieren kann, was Harald hat. Die Kinder sollen ganz einfach was tun, denn die haben auch ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen", stellte Silvia klar. Angesichts der Situation mit Harald hoffe sie, dass alle an dem Projekt Sport teilnehmen werden.

Damit ihr Wunsch auch durchgesetzt wird, ernannte Silvia ihren zukünftigen Schwiegersohn Florian zum offiziellen Fitnesscoach für die Familie – der zeigte sich sofort begeistert: "Der Vorschlag von Silvia, dass ich ein Personaltrainer hier in der Familie sein soll, das finde ich sehr gut und das ehrt mich auch. Ich werde den Job ernst nehmen und auch durchziehen", erklärte der Freund von Sylvana Wollny (27).

RTL II / "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" Silvia Wollny bei "Die Wollnys"

RTL II / "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" Silvia Wollny mit ihrer Tochter Calantha

RTL II / "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" Silvia Wollny und ihre Tochter Sylvana

