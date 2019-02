Ist zwischen Sarah Lombardi (26) und ihrem Freund Roberto wirklich alles aus? Erst im vergangenen Sommer hatte die Musikerin die Beziehung zu dem Berliner öffentlich gemacht. Seitdem postete sie immer wieder niedliche Kuschelbilder und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Partner. Schon seit mehreren Monaten müssen die Fans der Brünette aber auf süße Pärchen-Pics der beiden verzichten, sodass Gerüchte über ein vermeintliches Liebes-Aus aufkamen. Nun soll ein Freund die Spekulationen untermauert haben: Ist Sarah wirklich wieder Single?

Wie Bunte berichtet, habe ein Bekannter der einstigen DSDS-Finalistin die Trennung der beiden jetzt bestätigt. Ihr Vertrauen sei missbraucht worden, heißt es aus dem Umkreis der "Genau hier"-Interpretin. Sarah selbst hat sich bisher nicht zu den unangenehmen Schlagzeilen geäußert und zeigte sich auch auf ihren Social-Media-Accounts zuletzt noch glücklich und ohne ein Zeichen von Herzschmerz.

Doch ist die Romanze der beiden wirklich schon wieder vorbei? Noch im großen Finale von Dancing on Ice hatte Roberto seiner Freundin in einem niedlichen Video die Daumen gedrückt. Sarah hatte darauf vor den Live-Kameras eher nüchtern reagiert, was jedoch auf ihre Anspannung zurückzuführen war.

STARPRESS/cinnemon red Sarah Lombardi, April 2018

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Getty Images Sarah Lombardi mit dem "Dancing on Ice"-Pokal

