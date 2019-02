Die meisten Leute erinnern sich im Bezug auf Michael Jacksons (✝50) Hit “You Are Not Alone” vor allem an dessen Video, in dem der King of Pop und seine damalige Ehefrau Lisa Marie Presley (51) nackt herumtollten. Das war im Jahr 1995 und viele fanden das Video bereits damals merkwürdig. Nun behauptet eine 41-jährige Frau aus Florida, dass der Song einen viel düsteren Hintergrund haben soll: Songwriter R. Kelly (52) habe ihr das Lied gewidmet, nachdem er sie geschwängert habe!

Lizzette Martinez beschuldigt den Sänger in der Doku Surviving R. Kelly, sie als Jugendliche in einer missbräuchlichen Beziehung gehalten zu haben. Sie sollte ihn “Daddy” nennen, durfte nicht ohne Erlaubnis die Toilette benutzen und sei wie ein Sexobjekt behandelt worden. In dieser Zeit sei sie schwanger von dem Musiker geworden. Als Lizzette eine Fehlgeburt erlitten habe, habe R. Kelly – der damals mit Andrea Kelly verheiratet war – ihr den Song "You Are Not Alone” gewidmet. “Als er ihn schrieb, dachte er an mich. Als er ihn dann abspielte, nannte er den Song 'You Are Not Alone'", erklärte sie in der Doku. Tatsächlich erschien 2007 eine eigene Version des Rappers – ob er die ursprünglichen Zeilen aber tatsächlich für Lizzette schrieb, ist unklar.

Die beiden hätten sich auch nach der Fehlgeburt immer mal wieder gesehen, bis R. Kelly Lizzette mit Pfeifferschem Drüsenfieber angesteckt habe, das zum Guillain-Barré-Syndrom geworden sei. Er habe ihr daraufhin einen Scheck über 1.000 US-Dollar geschickt, sei aber nie zu Besuch gekommen. An diesem Punkt habe Lizzette gewusst, dass sie es beenden musste.

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson in Budapest, August 1994

Earl Gibson III / Getty Images for BET R. Kelly in Los Angeles

Getty Images R. Kelly im November 2013

