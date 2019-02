Heidi Klum (45) heizt die Spekulationen weiter an! Schon seit mehreren Wochen kursiert das Gerücht, die schöne Germany's next Topmodel-Moderatorin und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) würden ein gemeinsames Baby erwarten. Nachdem die Blondine die Tuscheleien zuletzt indirekt dementiert hatte, verdichten sich nun die Hinweise auf das Baby-Glück: Paparazzi erwischten Heidi jetzt in eindeutiger Pose und mit einem verdächtig gewölbten Bäuchlein!

Schlägt die Hose nur unvorteilhafte Falten oder versteckt Heidi wirklich eine kleine Kugel? Neue Fotos zeigen die 45-Jährige am Dienstag in Los Angeles bei den Dreharbeiten für "Germany's next Topmodel". Besonders auffällig: Auf jedem der Schnappschüsse hat Heidi die Arme verschränkt und verdeckt so ihre Körpermitte! Ein von der Seite aufgenommenes Bild scheint die Baby-Gerüchte zu untermauern: Unter der weiten Bundfaltenhose der vierfachen Mutter zeichnet sich tatsächlich eine leichte Wölbung ab!

Neben den aktuellen Aufnahmen lässt ein weiteres Indiz auf eine Schwangerschaft schließen: Aus ihrem Freundeskreis hieß es zuletzt, Heidi habe den Zigaretten abgeschworen – das Rauchen war ein Laster, dem die Fashionista jahrelang gefrönt hatte. Denkt ihr, dass Heidi wirklich ein Baby erwartet? Stimmt unten ab.

Antonello Tavera / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Porto Cervo, Sardinien

KAT / MEGA Heidi Klum im Februar in Los Angeles

WENN.com Heidi Klum bei den American Music Awards 2018

