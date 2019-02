Werden Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) dieses Jahr Eltern? Die Turteltauben hatten es bisher mächtig eilig: Erst im vergangenen April machten sie ihre Liebe öffentlich, im Dezember folgte die Verlobung. In den vergangenen Wochen häuften sich schließlich Spekulationen um eine angebliche Schwangerschaft der GNTM-Moderatorin. Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass das Model tatsächlich ihr fünftes Kind erwarten könnte: Die 45-Jährige hat ein jahrelanges Laster abgelegt!

Ein Insider plauderte gegenüber Bunte aus: "Irgendetwas ist im Busch. Heidi hat seit Beginn des Jahres mit Rauchen aufgehört, und das ist sehr ungewöhnlich, denn sie hat viel geraucht.“ Auch Tom soll seiner Verlobten zu Liebe gleich mit aufgehört haben. Ob es sich dabei nur um einen guten Neujahrsvorsatz der beiden handelt – oder doch ein süßes Geheimnis dahinter steckt? Designer Wolfgang Joop, der in Heidis Model-Show als Gast-Juror zu sehen ist, meinte vor einigen Tagen, dass er eine Schwangerschaft für möglich halte – der 74-Jährige ruderte nach seiner Aussage aber schnell wieder zurück.

Etwa weil die Blondine einfach die kritischen ersten drei Monate noch nicht überstanden hat? Überraschend wären die Baby-News jedenfalls nicht. Angesprochen auf eine Schwangerschaft verriet die vierfache Mama bereits im Sommer: "Man weiß nie, was im Leben noch so passiert, oder? Dinge passieren – ich weiß nicht, was noch passieren wird."

WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Aftershowparty der Golden Globes 2019

