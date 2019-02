Noch genau 26 Mädchen kämpfen aktuell um den Titel Germany's next Topmodel. Um an der Erfolgssendung teilnehmen zu dürfen und Heidi Klum (45) auf sich aufmerksam zu machen, müssen sich die Modelanwärterinnen entweder vorab bei einem offenen Casting in einer Großstadt bewerben oder auf Instagram den Hashtag "ichbingntm2019" benutzen. Bei einer Kandidatin scheint letzteres bestens funktioniert zu haben: Die Bilder von Justines likte die Modelmama im Vorfeld nicht nur, sie hinterließ auch noch einen Kommentar mit einer Bitte!

Offenbar wollte die Jurychefin die 19-jährige Justine unbedingt in ihrer Show dabei haben. Dafür gab es jedenfalls einige Anzeichen: Schon lange vor Staffelbeginn nahm Heidi das Instagram-Profil der auszubildenden Bürokauffrau höchstpersönlich unter die Lupe. Ein Selfie kommentierte sie mit einem lächelnden Smiley und einem Herz, unter einem weiteren Bild bat sie die junge Frau sogar: "Mach doch bitte mal ein Video von dir." Diesem Wunsch scheint Justine nachgekommen zu sein – immerhin gehört sie zu den aktuellen GNTM-Kandidatinnen.

Jetzt möchte die schöne Brünette "Germany's next Topmodel" werden – und sie weiß auch schon, mit welchen Vorzügen sie bei Heidi und dem jeweiligen Gastjuror punkten kann. "Der erste Vorteil ist ja schon mal, dass ich die perfekte Größe habe. Ich mag halt mein Gesicht, meine Augenbrauen, dass ich da ein paar mehr Haare habe als andere und so schöne blaue Augen", gab sich Justine im ProSieben-Interview selbstbewusst.

