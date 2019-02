Dieses Geständnis kommt wirklich überraschend! Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) hatten nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich noch weiteren Nachwuchs wünschen. Vor allem Lucas hatte in Interviews immer wieder davon geschwärmt, dass Töchterchen Sophia (3) einmal einen kleinen Bruder bekommen soll. Wie Dani jetzt gegenüber Promiflash verriet, wird es aber wohl nicht so weit kommen: Die Familienplanung im Hause Katzenberger-Cordalis ist definitiv abgeschlossen!

Als Promiflash die Kultblondine bei der Eröffnung des "Kinder"-Frozen Stores in Hamburg zum Interview traf, gestand sie: Das Thema Nachwuchs ist endgültig vom Tisch. "Wir haben den Wunsch nach einem zweiten Kind jetzt komplett begraben. Wir haben das so ein wenig weggeschoben und gesagt: Okay, wir planen da jetzt auch nichts, das haben wir sowieso nie gemacht", verriet sie und erklärte, warum sich das Paar so entschieden hat: "Wir haben für uns gesagt, wir legen es jetzt nicht mehr so drauf an [...]. Einfach um uns selber den Druck zu nehmen, aber auch euch als Presse... das wir nicht einfach das Gefühl haben, dass da jeder so drauf wartet."

Tatsächlich wird jeder Post der Katze stets genau unter die Lupe genommen – und Daniela selbst führt auch gerne Mal ihre Follower etwas an der Nase herum. "Man macht sich da auch so ein bisschen einen Spaß daraus, weil wenn jeder Hamburger ein Baby wäre, wäre ich 365 Mal im Jahr schwanger, da muss man sich einen Spaß draus machen", spielte die 32-Jährige auf das legendäre Food-Baby an.

WENN.com Daniela Katzenberger in Hamburg

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger zeigt positive Schwangerschaftstests

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

