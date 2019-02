Wann trat Lea Marie Karrenbrock in Pascal Kappés' (28) Leben? Seit einigen Monaten sind die Influencerin und der Berlin - Tag & Nacht-Star total verknallt. Kaum hatte der Schauspieler sich von seiner Noch-Ehefrau Denise (28) getrennt, schon war er mit Lea zusammen – oder lief da etwa schon eher etwas? Pascal verriet nun, dass er Lea im Juni 2018 kennenlernte – im selben Monat, in dem er sich von Denise trennte!

Dieses pikante Detail gab der 28-Jährige nun in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story bekannt. Demnach trafen sich Lea und Pascal zwar im Juni zum ersten Mal, das genaue Datum gab der TV-Star allerdings nicht bekannt. Die Beziehung mit Denise war offiziell am 4. Juni zu Ende. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lea und er sich schon vor dem Liebes-Aus kannten, ist also sehr gering. Viel Zeit kann Pascal sich in Sachen Liebe nach seinem Ehe-Ende aber auch nicht gelassen haben.

Zwischen Lea und Pascal scheint jedoch generell alles ziemlich schnell zu gehen. Der junge Papa plant sogar schon, der Liebe wegen mit Lea nach Köln zu ziehen. Bisher leben beide noch in Saarbrücken. Pascals Söhnchen Ben-Matteo bleibt allerdings weiterhin bei seiner Mama Denise in Berlin.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés im April 2018

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Februar 2019

Anzeige

Instagram / _marrylou_ Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de