Pascal Kappés (28) hat Großes vor: Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller will mit seiner aktuellen Freundin ein neues Kapitel aufschlagen. 2018 war kein leichtes Jahr für den Papa des kleinen Ben-Matteo: Nach einer Blitzhochzeit und -schwangerschaft gingen der TV-Darsteller und seine Ex-Partnerin Denise Kappès (28) getrennte Wege. Pascal lebte daraufhin sein Leben in Saarbrücken weiter, fand in Lea Marie Karrenbrock sogar eine neue Liebe. Nun wagt das Paar den nächsten Schritt: Die beiden wollen zusammen nach Köln ziehen!

Ihre Umzugspläne machten Pascal und Lea in einer Fragerunde auf Instagram offiziell. Schon vor einigen Wochen hatten sie erklärt, dass sie sich in Köln ein Nest bauen wollen. "Wir werden am 1. März nach Köln ziehen", berichtete Pascal stolz. Der Grund für den Ortswechsel hat übrigens nichts mit einer Flucht vor seiner Ex zu tun. Das Duo verschlägt es wegen Leas Studium in die Domstadt.

Ob der Tattoo-Fan dann wohl auch wieder seinen Sohn besucht? Ex Denise hatte via Social Media verlauten lassen, Pascal habe in den vergangenen Wochen keine Anstalten gemacht, sein Kind wiederzusehen. Knapp 725 Kilometer trennen den BTN-Star aktuell von seinem Baby, das mit seiner Mama in Berlin lebt. Von Köln wären es rund 250 Kilometer weniger Entfernung. Auf Instagram kündigte Pascal bereits an, beim Thema Ben nicht so schnell klein beigeben zu wollen.

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Instagram / pascal.kappes Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

