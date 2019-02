Sie schießt zurück! Gwyneth Paltrow (46) wurde von einem Arzt auf 3,1 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt, weil sie ihn angeblich im Jahr 2016 auf einer Skipiste in Utah umgefahren haben soll. Die Oscar-Gewinnerin will sich die Klage nicht gefallen lassen und hat nun eine Gegenklage eingereicht. Dabei geht es um den symbolischen Wert von einem US-Dollar. Laut der Schauspielerin habe sich der Vorfall ganz anders zugetragen!

In ihrer Gegenklage gegen den Mann aus Utah erklärte die 46-Jährige am Mittwoch, der 69-Jährige hätte sie "von hinten umgefahren", während sie bergab fuhr. Das berichtet das People-Magazin und beruft sich dabei auf die Gerichtsakten. In dem Prozess brachte Gwyneth außerdem ein, dass sie durch den Sturz einen "Schlag gegen ihren Körper" erfahren habe, der sie "erschüttert" hat. Vergangenen Monat hatte der Mann Klage gegen die Unternehmerin eingereicht und behauptet, es sei zu dem Zusammenstoß gekommen, weil Gwyneth "ohne Kontrolle" Ski gefahren sei. Durch den Sturz habe der Mann "ein bleibendes Schädeltrauma" erlitten und sich vier Rippen gebrochen. Seine Lebensqualität sei seitdem eingeschränkt.

Gwyneth nannte die Klage des Mannes einen "Versuch, ihre Berühmtheit und ihren Reichtum auszunutzen". Während der Kläger einen Schadensersatz von der Iron Man-Darstellerin in Höhe eines Millionen-Betrages fordert, klagt Gwyneth nun um einen symbolischen Wert von einem US-Dollar um ihr Recht.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Gwyneth Paltrow bei der "Avengers: Infinity War"-Filmpremiere

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Hollywood-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de