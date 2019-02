Kaum zusammen, schon sind sie wieder getrennt – zumindest räumlich. Janina Celine Jahn (24) machte bei zwei Dating-Shows mit, konnte aber weder das Herz vom Bachelor alias Daniel Völz (33) gewinnen noch war passendes Liebes-Potenzial auf Love Island zu finden. Seit wenigen Wochen ist sie nun offiziell in einer Beziehung, die sie ganz ohne TV-Kameras fand. Während die meisten Paare in dieser ersten Phase 24/7 aufeinander hocken, hat Janina Celine allerdings einen anderen Plan: Sie begibt sich für ein "Work and Travel"-Experiment auf unbestimmte Zeit nach Australien – ohne ihren Liebsten!

Wie Bild berichtete, wird die Hamburgerin bereits am kommenden Montag im Flieger Richtung Down Under sitzen. Doch was wird dann aus dem jungen Glück? Im Promiflash-Interview plauderte die Blondine nun über ihren Liebes-Masterplan: "Mein Freund wusste von Anfang an Bescheid. Natürlich haben wir sehr viel darüber geredet, jedoch haben wir gegenseitig so viel Vertrauen zueinander, dass man auch über die Entfernung eine Beziehung haben kann." Trotz Zeitverschiebung und Mega-Entfernung würden sie versuchen, so viel Kontakt wie möglich zu halten. Und eine gute Sache haben Fernbeziehungen ja schließlich auch: "Außerdem ist die Freude umso größer, wenn man sich dann endlich wiedersehen kann."

Doch warum packt Janina Celine ihren Göttergatten nicht einfach mit ein? Der Grund ist wohl simpel: Der Wahl-Mallorquiner habe einen festen Job auf der Sonneninsel – anders als seine Freundin könne er nicht von überall aus arbeiten. Aber wer so optimistisch an diese Pärchen-Herausforderung herangeht, den können die 15.000 Kilometer Distanz vielleicht ja wirklich gar nichts anhaben...

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn

Anzeige

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de