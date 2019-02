Nicht mehr lange bis zur Geburt des königlichen Nachwuchses! Anfang April soll die Liebe von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) von einem Baby gekrönt werden. Zu diesem freudigen Anlass veranstalteten Freunde und ehemalige Kollegen von Meghan kürzlich eine Baby Shower in New York, wie es in den USA üblich ist. Da natürlich auch Fans ihre Glückwünsche bekundeten, dachte sich die schöne Brünette etwas ganz Besonderes für ihre Anhänger aus.

Als Antwort auf die zahlreichen Messages, die den Kensington Palace erreichten, gab es ein besonders süßes Dankeschön! Die Gratulanten erhielten eine Karte mit den Zeilen: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren gerührt von Ihrer liebenswürdigen Nachricht anlässlich der frohen Botschaft, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das war sehr aufmerksam von Ihnen und Ihre Königlichen Hoheiten senden ihren herzlichsten Dank und beste Wünsche." Zu sehen gibt es die Karte des royalen Traumpaares auf Instagram.

Das besondere Highlight: Die Vorderseite der Karte wird von einem Foto von Meghan und Harry auf ihrer ersten gemeinsamen Überseereise im Herbst 2018 geziert. Kurz vor der Reise hatten die beiden von ihrem Babyglück erfahren und strahlen auf dem Foto trotz Regen übers ganze Gesicht.

MEGA Herzogin Meghan in New York

ENT/SplashNews.com Herzogin Meghan im Februar 2019

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in London 2019

