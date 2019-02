Eigentlich konnte es doch gar nicht mehr schlimmer werden: Erst betrog Tristan Thompson (27) seine Freundin Khloe Kardashian (34), während die mit Töchterchen True schwanger war. Jetzt kam heraus, dass er ihr trotz aller Treuegelübde noch einmal untreu gewesen sein soll. Und das auch noch mit Jordyn Woods (21), der besten Freundin ihrer Schwester Kylie Jenner (21). Doch nun nimmt die Geschichte noch dramatischere Züge an: Die Affäre soll über Wochen gegangen sein!

Wie The Hollywood Unlocked berichtet, sollen Quellen aus dem Umfeld des Basketball-Stars verraten haben, dass Jordyn Tristan aufgesucht hatte. Und nicht nur das: Die beiden sollen Khloe über einen ganzen Monat hinweg hintergangen haben! Wie Insider, die Khloe nahestehen, dem Portal außerdem erzählten, soll die 34-Jährige Jordyn mit den Anschuldigungen konfrontiert haben, kurz nachdem sie von den Gerüchten gehört habe. Die Beschuldigte scheint die Vorwürfe nur schwer zu verkraften, offenbar wurde sie weinend in einem Restaurant in Los Angeles gesehen.

Die Kardashian-Jenners nehmen nun offenbar immer mehr Abstand von Jordyn, wie eine Quelle des Mirror verrät: "Die ganze Familie schreibt Jordyn ab." Nur Kylie wisse nicht so wirklich, wie sie mit der Situation umgehen soll, immerhin sitze sie zwischen den Stühlen: "Sie ist sehr zerrissen", erklärt der Insider.

Instagram / jordynwoods Kylie Jenners beste Freundin Jordyn Woods, Februar 2019

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Kylie Jenner

