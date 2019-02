Bert Wollersheim (67) macht aktuell mit seiner finanziellen Misere Schlagzeilen: Der ehemalige Puffbesitzer kann seinen Schuldenberg von mittlerweile 500.000 Euro an seine insgesamt 17 Gläubiger nicht mehr angemessen tilgen – und hat deswegen einen Insolvenzantrag gestellt. Bert lebt aktuell von seiner Rente, alle weiteren Einnahmen aus TV und Co. werden umgehend gepfändet. In dieser misslichen Lage bekommt der Ehemann von Ginger Costello viele Hilfsangebote von seinen Fans – doch die will der 67-Jährige auf keinen Fall annehmen!

Das machte Bert jetzt auf seinem Facebook-Profil deutlich: "Ich danke vielen von euch, für die nett gemeinten Angebote an mich. Aber nehmt zur Kenntnis, dass ich weder obdachlos bin noch Hunger habe und einen Kaffee kann ich mir noch selbst kaufen", schrieb der TV-Star. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wünsche sich von seinen Unterstützern, dass sie in Zukunft die Angebote unterlassen. "Es geht mir und meiner Familie gut und das Leben ist nach wie vor jeden Tag ein neues wundervolles Geschenk", fügte er hinzu.

Besonders seine Liebste Ginger dürfte dem Reality-Star in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Im September machte das ehemalige Callgirl auf Facebook klar: "Geld ist zwar ein wichtiges Transportmittel, aber darf keine Bedingung sein, um glücklich zu leben."

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim, TV-Star

Anzeige

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim

Anzeige

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de