Sie fühlt sich von ihm reingelegt! Seit wenigen Wochen schwebt Bert Wollersheim (67) mit seiner neuen Freundin, dem Webcam-Girl Ginger Costello, auf Wolke sieben. Die beiden machten ihre Liebe kurz nach der Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme des ehemaligen Rotlicht-Königs öffentlich. Die Turteltauben gehen von nun an zusammen durch dick und dünn – oder doch nicht? Denn ein verwirrender Online-Post macht jetzt deutlich: Bert hat nicht mit offenen Karten gespielt!

Auf Berts Facebook-Account meldete sich Ginger sichtlich verärgert zu Wort: "Als ich [Bert, Anm. d. Red.] kennenlernte, hat er mir was von einer halben Million Euro erzählt. Das war für mich natürlich ein triftiger Grund, um am Ball zu bleiben. Er sagte die Hälfte gehört mir. Jetzt musste ich erfahren, dass es sich um eine halbe Million Euro Schulden handelt." Ein Gericht hatte zuvor veröffentlicht, wie arm der TV-Star heutzutage wirklich lebt – er kassiert rund 800 Euro Rente und muss unter anderem davon die immensen Geldbeträge zurückzahlen. Für Ginger ein großer Schock – sie befindet sich in einem Dilemma: "Das Schlimmste daran ist, dass ich mich unsterblich in diesen Betrüger verliebt habe und ihn nicht mehr verlassen kann, aber ich werde diesem Vogel die ganze Rente wegnehmen und mir ein schönes Leben machen! Das ist mir dieser Loverboy schuldig!"

Doch das Busenwunder werde ihren Schatz trotz allem immer unterstützen – sie wolle ihn auch bei einem anstehenden Zirkus-Projekt begleiten. Schließlich liebt sie ihren Bert unendlich – da ist das Geld Nebensache: "Geld ist zwar ein wichtiges Transportmittel, aber darf keine Bedingung sein, um glücklich zu Leben", schrieb sie weiter.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello, Freundin von Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello, Freundin von Bert Wollersheim und Webcam-Girl

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim

