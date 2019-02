Die Erinnerungen überkommen Daniela Büchner (41) immer wieder! Die Powerfrau macht aktuell alles andere als eine leichte Zeit durch: Im November musste sie sich für immer von ihrem Ehemann Jens Büchner (✝49) verabschieden – der Kultauswanderer verlor den Kampf gegen den Lungenkrebs. Seither hält die 41-Jährige ihre Fans hin und wieder über ihren Gemütszustand auf dem Laufenden und zeigt auch nun erneut: Der Schmerz sitzt noch tief. Danni teilte ein Bild aus alten Zeiten mit einer sehnsuchtsvollen Message!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Danni mitten in der Nacht einen leidenschaftlichen Schnappschuss, auf dem sie ihrem Liebsten einen dicken Schmatzer aufdrückt. Dazu schrieb sie: "Schlaflos und in Gedanken bei dir." Wie es in ihr aussieht, verdeutlichte sie zusätzlich mit einem schwarzen sowie einem roten gebrochenen Herz-Emoji.

Dannis Trauer geht seit einiger Zeit auch unter die Haut. Vor wenigen Wochen ließ sie ihre Fans wissen, dass sie sich für ihren verstorbenen Gatten ein Tattoo stechen ließ. Eine große Feder ziert nun den Unterarm des TV-Stars.

Instagram / dannibuechner Screenshot aus Daniela Büchners Instagram-Story

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner, TV-Stars

