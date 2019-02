Durch Germany's next Topmodel stehen die Kandidatinnen von einem Tag auf den anderen in der Öffentlichkeit. Und zu dieser plötzlichen Bekanntheit gehört es auch, Presse-Anfragen zu beantworten oder Interviews zu geben. Den richtigen Umgang mit den Medien sollen die Nachwuchs-Models jetzt auch in der Sendung lernen – doch das scheint ganz schön nach hinten loszugehen. Mitten im Interview fangen die Mädels an zu weinen oder brechen einen Streit vom Zaun!

Wie im ProSieben-Trailer zu sehen ist, reist Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer für Folge vier extra nach L.A., um die Kandidatinnen auf den Prüfstand zu stellen. Schonungslos fragt sie nach den intimsten Geheimnissen der jungen Frauen und wird mit einigen interessanten Storys belohnt. Die 20-jährige Sarah zettelt sogar mitten im Interview einen Streit an. "Das habe ich noch nicht angesprochen, das könnten wir eigentlich gerade hier machen. Und zwar habe ich mitbekommen, dass du uns gestern ziemlich beleidigt hast", richtet sie sich an Kontrahentin Simone, die sich fassungslos zeigt. Auch in der Entscheidungsnacht packt Sarah vor Heidi Klum (45) aus: "Sie meinte, dass wir alle blöde F***en wären." Ob sie sich damit weiterhin auf Simone bezieht, wird im Teaser noch nicht ganz klar.

Catharina (19) lässt sich von Julia Bauer ebenfalls aus der Reserve locken. Auf ihren berühmten Freund Felix Götze (21) angesprochen, den Bruder von Profi-Kicker Mario Götze (26), fängt die Dortmunderin an, bitterlich zu weinen. "Wie oft soll ich das noch sagen, dass ich mich nicht darüber profilieren möchte?", kritisiert sie unter Tränen.

Instagram / sarahalmoril GNTM-Kandidatin Sarah

Anzeige

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

Anzeige

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de