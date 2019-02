Ob Heidi Klum (45) es mit den Spoilern zu Germany's next Topmodel in diesem Jahr etwas lockerer sieht als sonst? Sie selbst startete schon mitten in den Dreharbeiten einen Livestream und gab so vor der ersten Verkündung einige Kandidatinnen preis. Auch auf neuen Paparazzi-Fotos zeigt sich die Modelmama eher freudig als bedrückt über die so öffentlich gewordenen Einblicke. Hat die Jurychefin diese Lockerheit etwa auch auf ihre Nachwuchs-Models übertragen? Drei Kandidatinnen scheinen ihr Weiterkommen in der Show schon jetzt zu verraten!

Was zu dieser Annahme verleitet: Aktuell befinden sich die GNTM-Anwärterinnen in den TV-Folgen noch im kalten Österreich. Auf den Instagram-Accounts zweier Mädels wurden aber bereits gemeinsame Schnappschüsse aus Los Angeles veröffentlicht. Ein Urlaub inmitten der Dreharbeiten und mit Kandidatinnen als Reisebegleitung, die man gerade erst am Set kennengelernt hat? Das wäre echt ein großer Zufall!

Achtung, Spoiler!

Wahrscheinlicher scheint da, dass L.A. eines der Reiseziele in der neuen Staffel ist. Konkret auf den Bildern zu sehen: Melina, Joelle Juana und Catharina (19). Die drei posieren im Dezember in Venice freudig für die Kamera – dort liefen die Dreharbeiten für GNTM bereits. Melina stellte die Pics online und auch Joelle lud ein Foto von sich selbst hoch und verlinkte ihre Mitstreiterinnen darauf.

Instagram / joellejuana GNTM-Kandidatin Joelle in Venice

Anzeige

Instagram / melinalxcht GNTM-Girls Melina, Joelle und Catharina in Los Angeles

Anzeige

Instagram / joellejuana Model Joelle Juana in Venice

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Bilder Hinweise auf das Weiterkommen der Mädels sind? Klar, ist doch eindeutig. Nö, das ist purer Zufall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de