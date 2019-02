Rodrigo Alves muss schon wieder zum Schönheits-Doc! Eine Nachricht, die bei dem Real-Life-Ken mittlerweile für keine allzu große Überraschung mehr sorgt. Doch dieses Mal muss sich der Brasilianer mit den unschönen Konsequenzen seines Beauty-Wahns auseinandersetzen. Sein Kinn-Implantat ist geplatzt und hinterlässt bei Rodrigo eine sichtbare Delle im Gesicht. Um das wieder richten zu lassen, muss der 35-Jährige für eine OP in den Iran fliegen. Doch zuvor wurde der Celebrity Big Brother-Teilnehmer in einem ganz anderen Land gesichtet: In Mailand sah man ihn zusammen mit Ex-Freund Giacomo Urtis!

In einem schwarzen Anzug übersät mit goldenen Diamanten posierte der Brasilianer zusammen mit Giacomo für die Kamera – und ein Küsschen gab es auch noch! Doch eine neu entfachte Liebe war nicht der Grund des Besuchs: Denn Giacomo ist nicht nur der Ex-Freund von Rodrigo, sondern auch plastischer Chirurg. Der selbst ernannte "Human Ken" berichtete der Daily Mail, dass Giacomo ihn wegen des geplatzten Kinn-Implantats untersucht hätte, um festzustellen, wie man den Riss beheben könne.

Das ist aber nicht die erste Komplikation, die Rodrigo bisher wegstecken musste. Vier Jahre lang hat der Brasilianer wegen seiner OP-Leidenschaft nicht richtig atmen können und sogar seinen Geschmackssinn verloren. Deswegen musste er sich Ende Januar zum elften Mal wegen seiner Nase unter das Messer legen!

Splash News Giacomo Urtis und Rodrigo Alves in Mailand, 2019

Getty Images Rodrigo Alves bei den Filmfestspielen von Venedig 2018

Sonstige Rodrigo Alves nach seiner elften Nasen-OP

