Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind über beide Ohren verknallt – und das darf auch jeder sehen! Während zahlreiche Promis versuchen, ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, gibt die Modelmama momentan ungewohnt viel Privates im Netz preis. Sie zeigt sich und ihren Verlobten nicht nur beim gemeinsamen Kochen, sondern auch beim Kuscheln im Bett. Nun hat die Germany's next Topmodel-Jurorin erneut einen Liebes-Schnappschuss geteilt und schwelgt dabei in Erinnerungen!

Auf Heidis Instagram-Kanal ist mal wieder Turtel-Offensive angesagt: "Heute vor einem Jahr." Auf dem Bild isst sie mit Tom verliebt eine Portion Spaghetti – die beiden erwecken wegen ihrer wilden Frisuren den Eindruck, als seien sie gerade erst aus dem Bett gekommen! Außerdem verzichtet zumindest der Tokio Hotel-Gitarrist auf ein Shirt und verputzt die Pasta oben ohne... Die Fans feierten das Pic prompt und wünschten dem Paar weitere tolle, gemeinsame Jahre.

Damit sind Tom und Heidi also schon über ein Jahr zusammen – und in diesen zwölf Monaten ist so einiges passiert. Die zwei sind nicht nur seit Weihnachten verlobt, seit Wochen halten sich außerdem hartnäckig Gerüchte, dass ein Klum-Baby unterwegs sei.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Antonello Tavera / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Porto Cervo, Sardinien

Rachpoot / MEGA Heidi Klum in Beverly Hills, Februar 2019

