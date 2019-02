Normalerweise sieht man Prinz Harry (34) und seine Gattin Herzogin Meghan (37) immer gemeinsam. Die vergangenen Tage verbrachten die werdenden Eltern jedoch getrennt voneinander: Die Duchess of Sussex feierte am Wochenende in New York eine luxuriöse Baby-Shower für ihr ungeborenes Kind mit Gästen wie Amal Clooney (41) und Serena Williams (37). Harry besuchte derweil hilfsbedürftige Kids in der Heimat – das Kontrast-Programm zwischen dem royalen Paar hätte nicht größer sein können!

Laut Daily Mail hat Meghans Baby-Sause rund 427.000 Dollar gekostet – allein 280.000 Dollar sollen für ihre Flüge drauf gegangen sein. Der werdende Vater war auf der Party jedoch nicht anwesend, sondern ging in London seinen royalen Pflichten nach. Am Dienstag besuchte der 34-Jährige im Rahmen der Fit and Fed-Initiative Kinder aus einkommensschwachen Familien in einer Jugendeinrichtung. Der Prinz sah ihnen beim Herumtollen und Sport treiben zu und half sogar bei der Essenausgabe mit: Ein Video auf dem Twitter-Account des Kensington Palace zeigt den Briten dabei, wie er einem kleinen Jungen eine extragroße Portion Mittag auffüllt.

Seit eh und je setzt sich das britische Königshaus schon für bedürftige Menschen ein und besucht mehrmals im Jahr verschiedene Organisationen. Im Netz fragten sich die Fans, warum die 37-Jährige ihre Baby-Shower so ungünstig gelegt habe – und vor allem, warum diese so sündhaft teuer sein musste. Auf Twitter schrieb ein empörter User sogar: "Meghan ist es nicht wert, eine Königin zu sein!"

Herzogin Meghan in New York

Prinz Harry im Rahmen seines Besuchs für die Fit and Fed-Initiative

Prinz Harry mit einem Schüler in London

