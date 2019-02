Jennifer Lopez (49) ist nicht nur für ihre Schauspielkünste, sondern auch für ihre heißen Körper bekannt. Die "Jenny from the Block"-Sängerin hatte schon immer Rhythmus im Blut und das ist kaum zu übersehen: Egal ob bauchfrei oder in sexy Dessous – J.Lo zeigt gern, was sie für einen sexy Body hat. Mit ihrem neuesten Hobby, dem Poledance, übertrifft sie aber alles. Ein hottes Video zeigt sie jetzt beim sexy Stangentanz!

"Wooo", ruft J.Los Liebster Alex Rodriguez (43) im Hintergrund seiner Instagram-Story, nachdem sich seine heiße Freundin in einem knappen Sportoutfit um die Poledance-Stange räkelt. Doch das Pärchen ist nicht allein: Alex und Jen befinden sich mit einer Personal Trainerin in einem Fitnessstudio in Miami und üben fleißig für die neue Filmrolle der 49-Jährigen als Stripperin in "The Hustlers at Scores". Was in dem Video jedoch so einfach aussieht, war ziemlich harte Arbeit. Der Daily Mail zufolge bereitet sich die Sängerin bereits seit Wochen für ihre große Rolle vor. Doch die harten Übungsstunden haben sich gelohnt – denn wie in der Story zu sehen ist, scheint J.Lo den sexy Schwung um die Stange jetzt draufzuhaben!

Ein offizielles Datum für die Premiere des Films ist bisher noch nicht bekannt. Laut Variety basiert der Film jedoch auf einem Artikel von Jessica Pressler und erzählt die Geschichte von Ex- Strippern, die nach der Wall-Street-Finanzkrise versuchen, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met-Gala 2018

Pikachu / MEGA Jennifer Lopez in Gym-Kleidung

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

