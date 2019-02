Für die Oscars putzen sich alle mächtig raus! Endlich ist es wieder so weit: Die wichtigste Filmpreisverleihung Hollywoods flimmert über die TV-Bildschirme weltweit. Etliche hochkarätige Stars und Sternchen schweben heute Abend über den legendären Red Carpet in Los Angeles – einige von ihnen in Erwartung eines Preises. Auch Bill Kaulitz (29) zählt zum ersten Mal zu den Gästen des Mega-Events. Zu diesem Anlass schmiss sich der Tokio Hotel-Frontsänger jetzt ordentlich in Schale!

Via Instagram teilte der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (29) nun seinen Oscar-Look mit seinen Fans: Für den heutigen Abend wählte der Blondschopf einen eleganten Zweiteiler des Luxus-Labels Burberry. Obenrum trägt er ein schickes schwarzes Jackett, das er in seine hochtaillierte Bundfaltenhose gesteckt hat. Der Eyecatcher des Gesamtbilds: die auffälligen Hosenträger über der Jacke. Doch das wohl schönste Detail an Bills Outfit ist das schlichte weiße Hemd von der Modemarke des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (✝85).

Ein ziemlich schlichter Look für Bills Verhältnisse! In der Regel präsentiert der Musiker sich nämlich in wesentlich auffälligeren Outfits. Doch seine Fans finden seinen Aufzug klasse: "Megageil, ich liebe es" und "Bill, du siehst einfach toll aus", versichern ihm zwei Nutzer in den Kommentaren.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seinem Hund Stitch

Anzeige

WENN.com Bill Kaulitz in Berlin 2017

Anzeige

Brian Dowling/Getty Images Bill Kaulitz bei der Fashion Week in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de