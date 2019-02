Hätte Bradley Cooper (44) etwa noch eine Oscar-Nominierung verdient? In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die heiß begehrten Academy Awards in Hollywood verliehen. Zu den filmischen Kandidaten für einen Goldjungen gehört auch der Streifen "A Star Is Born", in dem Bradley und Lady Gaga (32) die Hauptrollen spielen. Der Schauspieler ist außerdem der Regisseur der Neuauflage des Klassikers von 1937 – nominiert wurde er für diesen Job aber nicht. Genau deswegen soll seine Kollegin jetzt richtig sauer sein!

Bester Film, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Song, beste Kamera und bester Ton – in diesen acht Kategorien könnte "A Star Is Born" einen Oscar abräumen. Während Bradley und Lady Gaga als beste Hauptdarsteller zur Wahl stehen, gingen die Nominierungen für die beste Regie unter anderem an Spike Lee, Adam McKay und Pawel Pawlikowski – zum vollkommenen Unverständnis für die Sängerin: "Sie ist total enttäuscht, dass Bradley keine Nominierung als bester Director bekommen hat. Sie hätte sich so sehr gewünscht, dass er gewinnt. Sie ist sein größter Cheerleader!", erklärte ein Insider dem Magazin HollywoodLife.

Trotz der guten Chancen auf einen Oscar soll die "Bad Romance"-Interpretin übrigens schon beim Gedanken an die Preisverleihung weiche Knie bekommen: "Sie ist ein emotionales Wrack. Sie würde so gerne gewinnen und hat Angst, dass sie nie wieder so nah an einen Sieg herankommt!", berichtete neulich eine andere HollywoodLife-Quelle.

Splash News Bradley Cooper als Jackson und Lady Gaga als Ally in "A Star Is Born"

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper bei den Screen Actors Guild Awards

SIPA PRESS/ Action Press Lady Gaga bei der US-Premiere von "A Star Is Born" in Los Angeles

