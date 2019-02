Glücklicher Rapper-Papa! Im Juli wurden Cardi B (26) und Offset (27) Eltern der kleinen Kulture. Was aber viele nicht wussten, der "Migos"-Interpret ist schon Vater von drei weiteren Kindern. Im Netz postete er erst vor Kurzem, dass er ein stolzer Vater sei und listete die Namen der älteren Geschwister auf. Nun ist klar, warum er gerade jetzt den neunjährigen Jordan und die beiden dreijährigen Wonneproppen Kody und Kalea vorgestellt hat: Auf seinem neuen Album-Cover posiert er mit all seinen Kids.

Am Donnerstagabend teilte Offset auf seinen Social-Media-Kanälen das Cover seines neuen Albums "Father of 4" (zu Deutsch: Vater von 4). Dieses zeigt ein nie zuvor gesehenes Bild, denn der 27-Jährige präsentiert sich mit seinem gesamten Nachwuchs. Die Aufmachung ist königlich: Vor ägyptischen Hieroglyphen sitzt Offset auf einem Thron. Seine jüngste Tochter Kulture ist auf seinem Schoß, rundherum haben sich die anderen drei Kinder positioniert, alle tragen royale Kleidung und eine Krone. Dazu schrieb er nur: "'Father of 4'. Mitternacht. Genießt es." Am Freitag kam sein neues Album heraus.

Während er stolzer Papa von vieren ist, fiel es ihm offenbar schwerer, Ehemann von einer zu sein: Im Dezember hatte er Cardi B angeblich betrogen. Die Musikerin wollte sich sogar von ihm scheiden lassen, aber nun haben sich die beiden offensichtlich wieder versöhnt. Bei den Grammys zeigten sie sich erneut gemeinsam und Cardi trug auch wieder ihren Ring.

Getty Images Offset bei einem Auftritt im August 2018

Getty Images Offset bei den American Music Awards in Los Angeles

Getty Images Cardi B und Offset bei den Grammy Awards 2019

