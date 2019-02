Erneuter Baby-Boom bei Deutschlands berühmtester Großfamilie – den Wollnys! Erst vergangenen Dezember erblickte Calantha Wollnys (18) Töchterchen das Licht der Welt. Kurz darauf überraschte auch ihr Bruder Jeremy Pascal mit Nachwuchs-News. Doch die zuckersüßen Neuigkeiten um die erwachsenen Sprösslinge von Promi Big Brother-Siegerin Silvia Wollny (54) nehmen kein Ende: Im Netz verkündet das Familienoberhaupt, dass sie schon sehr bald ein weiteres Enkelchen bekommen wird!

Auf Facebook ließ die 54-Jährige jetzt die Bombe platzen! "Ich wollte euch darüber informieren, dass im Hause Wollny, wo ja jetzt 1000 Quadratmeter Wohnfläche ist, Nachwuchs in Sicht ist. Eins meiner Mädels macht uns glücklich und für die kleinen Lästerschwestern wieder was zum Lästern". Welches der weiblichen Familienmitglieder ein Kindchen unter ihrem Herzen trägt, will die Reality-TV-Blondine bislang allerdings noch nicht verraten.

Einige Bewunderer spekulieren bereits, dass es sich bei dem ungeborenen Knirps um Nachwuchs von Sarafina (24) und Peter (26) handeln könnte. Immerhin wollen die beiden Turteltauben sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Darüber hinaus streute das verliebte Duo im Internet bereits die Gerüchte, dass sie sich auf jeden Fall eine eigene Familie aufbauen möchten.

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Instagram / wollnysilvia Ultraschallbild eines neuen Wollny-Babys

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

