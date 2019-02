Die Wollnys schwelgen weiter im Baby-Glück! Erst im Dezember gab es Grund zur Freude bei den Fans der Kultfamilie: Calantha Wollny (18) wurde zum ersten Mal Mama. Kurz nachdem Silvia (54) im Sommer 2018 die Schwangerschaft ihrer Tochter publik gemacht hatte, meldete sich auch ihr Sohn Jeremy Pascal öffentlich zu Wort: Er erwarte mit seiner Freundin Sophie Nachwuchs. Inzwischen ist das Baby auf der Welt!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Jeremys Liebste den neugierigen Fragen ihrer Follower. Dabei kristallisierte sich rasch heraus: Die Turteltauben sind längst zu dritt! Unter anderem gab Sophie bekannt, dass sie normal entbunden habe – und machte außerdem klar, dass sie das Leben mit ihrem Sprössling größtenteils privat halten möchte.

Den Namen, das Geschlecht und das genaue Geburtsdatum des Wonneproppens wollte die kleine Familie nicht verraten. Sophie deutete allerdings an, dass noch mehr Nachkommen auf jeden Fall nicht ausgeschlossen seien. "Wer weiß, was auf uns zukommt. Ich wünsche mir zwei. Denn Geschwister sind was Schönes", antwortete sie auf die Frage, ob sie sich weitere Kinder wünsche.

Facebook / Jeremy Pascal Wollny Jeremy Pascal Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / sophieelo Jeremy Pascal Wollnys Freundin Sophie im Januar 2019

Instagram / jeremyp_wollny Jeremy Pascal Wollny mit Freundin Sophie

