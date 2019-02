Was für eine süße Premiere bei Wer wird Millionär! Damit rechnete wohl keiner der Zuschauer: Normalerweise kommen die Kandidaten bei der Quizshow aufgrund der kniffligen Fragen ins Schwitzen. Am Montag war das für Teilnehmer Benjamin Lange wohl nur das Zweitaufregendste des Abends. Nachdem der junge Mann sein persönliches Geld-Gewinn-Ziel erreicht hatte, nutzte er die Gunst der Stunde, um seiner Freundin per Telefon einen Heiratsantrag zu machen!

Der 27-Jährige grübelte gerade über die 64.000-Euro-Frage nach, als Moderator Günther Jauch (62) mal vorsichtig nachhakte, was sein Besucher eigentlich mit dem gewonnenen Geld anfangen wollte. Da musste Benjamin nicht lange überlegen: Er wolle seiner Freundin die Frage aller Fragen stellen. Nachdem er die Aufgabe tatsächlich mithilfe eines Telefonjokers lösen konnte, mussten dann direkt mal Nägel mit Köpfen gemacht werden! Jauch rief die Auserwählte Svenja an – und der zitternde Benjamin hatte freie Bahn: "Hallo Svenja, ich bin es. Ich sitze hier noch auf dem Stuhl... dich hört ganz Deutschland." Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten nahm er dann aber doch seinen ganzen Mut zusammen: "Ich hab eine Frage für dich. Ähm… Svenja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?"

Damit war die Frage zwar raus, doch die Glückliche konnte dem Braten nicht direkt trauen: "Verarsch mich nicht", lautete die Reaktion. Nach erneuter Frage seitens ihres Liebsten und einer Zustimmung von Günther Jauch ließ sich Svenja doch von der Ernsthaftigkeit überzeugen. Nach einem kleinen Auflachen gab sie dann die – mehr oder minder – erhoffte Antwort: "Ja, wenn er danach abspült und ich meine Spülmaschine kriege." Und die sollte beim 64.000-Euro-Gewinn doch bestimmt noch drin sein...

