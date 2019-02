Glitzer, Glanz und Gloria: Auch 2019 war wieder mächtig was los auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung. Neben den vielen extravaganten Outfits stach dieses Jahr besonders Sängerin Lady Gaga (32) hervor. Ihr Motto: Schlicht statt kunterbunt – die sonst so farbenfrohe 32-Jährige präsentierte sich diesmal in einem schwarzen Designerkleid, passenden Handschuhen und einem millionenschweren Accessoire aus Diamanten: So exklusiv war Lady Gagas Oscar-Schmuck!

"Lady Gaga ist die ultimative Schöpferin, Innovatorin und Regelbrecherin – und ich bin froh darüber, dass sie den legendären Tiffany Diamanten bei den Awards tragen wird", erklärte Tiffany & Co. Chief Artistic Officer Reed Krakoff laut People in einem Statement. Für den millionenschweren Diamanten sei das eine Premiere. Denn seit seiner Entdeckung vor 141 Jahren wurde er laut Krakoff bisher noch nicht auf dem roten Teppich des Awards gezeigt. Vor sieben Jahren sei der 128.54 Karat schwere Stein zuletzt mit weiteren weißen Diamanten verziert worden und habe nun einen Wert von rund 27 Millionen Euro. Für die Sängerin eine große Ehre! Denn laut dem US-Magazin sei sie nach Audrey Hepburn (✝63) die Erste, die den Diamanten überhaupt tragen durfte.

Gaga räumte nicht nur einen Goldjungen für den besten Song ab: Das Starmagazin kürte die Musikerin für für ihren Auftritt in diesem Jahr auch zur "Queen of Fashion". Passend zu dem millionenschweren Diamanten kombinierte die Musikerin übrigens wunderbar funkelnde, gelb-weiße Diamantohrringe.

