"Vier Wochen Ehe, drei Tage Krankenhaus, zwei Menschen, eine Scheidung" – so oder so ähnlich lässt sich die Liebesgeschichte von Dieter Bohlen (65) und Verona Pooth (50) herunterbrechen. Und das tut die Bohlen-Ex in ihrem jetzt erschienenen Buch auch genüsslich! Über 20 Jahre ist es nun her, dass sich der Pop-Titan und die Werbe-Ikone völlig überstürzt in Las Vegas das Jawort gaben. Statt Friede Freude Feinschmeckerkuchen übernahmen jedoch Gewalt-Vorwürfe und ein bitterer Rosenkrieg das Steuer ihrer Ehe, die am 27. Mai 1997 wieder geschieden wurde. Jetzt rechnet die Miss Germany von 1993 endgültig mit ihrem Ex ab – und lüftet das eine oder andere intime Geheimnis um den Modern Talking-Star!

Nachdem Dieter Bohlen bereits über das Liebes-Desaster mit Verona geschrieben hatte, widmete nun auch die 50-Jährige ihrer gescheiterten Blitz-Beziehung ein ganzes Kapitel in ihrer frisch veröffentlichten Autobiografie Nimm dir alles, gib viel!. Darin beschreibt sie ihr Verhältnis zu Dieter als "eine Beziehung, die so skurril, absurd und leidenschaftlich war, dass kein Außenstehender diese Geschichte jemals nachvollziehen wird". Dieter sei anhänglich gewesen, hartnäckig und ein Bagger-König, der ihr stets den Anrufbeantworter voll quatschte. Das, was die meisten Fans jedoch überraschen dürfte: Bis zur Hochzeit hatte Verona Dieter nicht 'rangelassen! "Es vergingen acht Monate, in denen absolut nichts lief und trotzdem waren wir in einer Beziehungsgeschichte", heißt es im Buch.

Nach angeblich 866 Dates folgte schließlich der Antrag. "Dieter, der größte Geizhals der Welt, ging zu einem Juwelier und kaufte einen teuren Ring für eine Frau, die er noch nicht einmal geküsst hatte. Ich merkte, dass mich dieser Mann über alles liebte", lauten Veronas Zeilen heute. Und so geschah es, dass auch sie sich verliebte – sich allerdings alsbald auch schon wieder entliebte. Heute zieht sie Bilanz: "Ich war jung und brauchte das Geld", scherzt sie.

Schalke/ActionPress Verona Feldbusch (heutige Pooth) und Dieter Bohlen in den 90er Jahren

Getty Images Dieter Bohlen im DSDS-Halbfinale 2018

Getty Images Verona Pooth und ihr Ehemann Franjo im November 2016

