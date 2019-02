Die frisch gebackene Mama Sophia Vegas (31) platzt vor Stolz – und das aus einem ganz bestimmten Grund! Erst am 3. Februar wurden die Ex von Rotlicht-King Bert Wollersheim (67) und ihr Partner Daniel Charlier Eltern einer Tochter. Die kleine Amanda hält die beiden seither ganz schön auf Trab. Nun wurde dem Sonnenscheinchen mit der Wuschelmähne eine besondere Ehre zuteil: Amanda wurde in der Good Shepherd Catholic Church in Beverly Hills getauft!

Wie RTL berichtete, wurde das Baby-Girl der 31-Jährigen jetzt in der Kult-Kirche getauft, in der bereits Hollywood-Star Mark Wahlberg (47) geheiratet hatte und wo Musik-Legende Frank Sinatra (✝82) beigesetzt wurde. Während der Zeremonie soll die Kleine friedlich geschlummert haben. Alle Besucher der Kirche hätten schließlich applaudiert und die Eltern seien ganz bewegt gewesen. "Jetzt ist meine Tochter der Kirche als Katholikin beigetreten und das macht mich unheimlich stolz", schwärmte Sophia und grinste dabei glücklich wie ein Honigkuchenpferd.

Mit von der religiösen Partie waren natürlich auch der Patenonkel und die Patentante ihres Töchterchens. Eine große Sause blieb allerdings aus: Die offizielle Taufparty soll erst im April steigen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, Dezember 2018

Anzeige

Schürmann, Sascha/ActionPress Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de