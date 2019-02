Mac Miller (✝26) nahm vor seinem Tod noch ein komplettes Album auf! Im September vergangenen Jahres ereilte die Fans des Rap-Stars die Schock-Nachricht: Mac war tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden. Er war der Vergiftung durch einen fatalen Drogenmix aus Betäubungsmitteln, Kokain und Alkohol erlegen. Durch die Belastung seines Körpers hatte das Herz des Ausnahmetalents aufgehört zu schlagen. Nun wurde bekannt, dass er kurz vor seinem Tod noch fleißig musiziert hatte.

Gemeinsam mit dem Superstar-Produzenten Madlib hatte Mac eine ganze Menge Tracks aufgenommen und dabei soll sogar eine ganze LP herausgekommen sein. Thelonious Martin, ebenfalls Produzent und ein Kollege von Madlib, berichtete in einem Interview mit DJ Booth von einem gemeinsamen Gig mit ihm: "Ich versuchte, mich zu konzentrieren und aufzulegen und Madlib fängt an und als er sein Set etwa 15 Minuten lang gespielt hat, spielt er einen Mac Miller-Song. Und ich so: 'Es gibt mehr davon, richtig?', woraufhin er sagte: 'Oh ja, es gibt ein ganzes Album.'"

Bei den Fans des verstorbenen Künstlers dürfte diese News für Aufregung sorgen. Und eine Sache steht fest: Jeder unveröffentlichte Track von Mac in Kombination mit Madlibs Beats wäre sicher ein Erfolg. Das bis dato letzte Werk "Swimming" des Ex-Freundes von Ariana Grande (25) war bei den diesjährigen Grammys als bestes Rap-Album nominiert worden.

BFA/ActionPress Mac Miller beim Meadows Music and Arts Festival

ZUMAPRESS.com / MEGA Rapper Mac Miller bei einem Konzert in Wisconsin, 2016

SplashNews.com Mac Miller und Ariana Grande 2016 in New York City

