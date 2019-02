Erst vor wenigen Tagen machte Kylie Jenner (21) mit ihrer ausgefallenen Valentinstags-Deko Schlagzeilen. Ganze 67.000 US-Dollar gab die 21-Jährige für tausende von roten Rosen in ihrem Foyer aus. Eine beachtliche Summe – doch für den Reality-TV-Star kein Problem! Denn Kylie ist eine echte Geschäftsfrau und hat schon in jungen Jahren ihr eigenes Geld verdient – wie früh genau, hat sie jetzt verraten.

"Nichts von meinem Geld habe ich geerbt", erklärt Kylie im Interview mit Paper. Schon früh stand die junge Unternehmerin auf eigenen Beinen – ihr Vermögen habe sie ganz allein angehäuft. Von ihren Eltern wird die junge Unternehmerin bereits seit ihrem 15. Lebensjahr nicht mehr unterstützt, erklärt sie dem Magazin: "Meine Eltern sagten mir, ich müsste mein eigenes Geld verdienen, es ist an der Zeit, zu lernen, wie man sein eigenes Geld sparen und ausgeben kann", blickt Kylie auf ihre Kindheit zurück.

Und der Keeping up with the Kardashians-Star hat es auch geschafft. Und wie? Sie sei einfach "ihrem Herzen" gefolgt – und das mit großem Erfolg! Denn Kylie ist nicht nur die Besitzerin einer eigenen Kosmetikmarke, sie gehört mittlerweile sogar zu den jüngsten Milliardärinnen der Welt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Bekanntheit und Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

