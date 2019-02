Andrej Mangolds (32) Rosen-Reise hat ein Ende! Über die vergangenen zwei Monate suchte der TV-Junggselle innerhalb der traumhaften Kulisse Mexikos nach der Liebe seines Lebens. Im großen Finale, dass auf TVNOW schon einen Tag vor der offiziellen Fernseh-Ausstrahlung zu sehen ist, stehen mittlerweile nur noch die Kandidatinnen Jennifer Lange und Evanthia Benetatou. An eine der beiden liebeshungrigen Damen vergibt der Bachelor nun endlich seine allerletzte Rose!

Achtung, Spoiler!

Andrej entscheidet sich für Jennifer! Die 25-Jährige konnte letztendlich das Herz des – inzwischen nicht mehr – TV-Singles erobern. Mit den Worten: "Ich bin auf der Suche nach einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe und das bist du", gesteht der Basketballer der Sport-Trainerin seine Gefühle. "Ich habe mich auch in dich verliebt", flüstert Jenny ihrem Herzblatt entgegen, bevor die beiden ihr persönliches Liebesfinale mit einem Kuss feiern!

Von verschiedenen Seiten hatte es schon in den vergangenen Tagen immer wieder geheißen, dass Jenny am Ende als Siegerin aus der Kuppelshow gehe. Ein Insider aus dem Umfeld der Bremerin hatte zuvor bestätigt, dass Jenny mit ihrem Triumph bereits in der Ortschaft geprahlt hatte. Auch Körpersprachen-Experte Dirk W. Eilert hatte gegenüber Promiflash klar die Prognose eines Sieges abgegeben.

